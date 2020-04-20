Город в 20 километрах от виллы Криштиану Роналду закрыли из-за коронавируса

Правительство Мадейры установило кордоны и закрыло въезды и выезды из города Камара-ди-Лобуш из-за пандемии коронавируса, сообщает The Sun.

Как пишет издание, в городе были подтверждены 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в связи с чем было принято решение закрыть его. Сообщается, что Камара-ди-Лобуш находится в 20 километрах от Фуншала, где находится вилла нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, в которой он вместе со своей семьей самоизолировался от вируса.

По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 407 467 человек. Зафиксировано 165 074 летальных исходов, 625 202 человека выздоровели. В Португалии зарегистрировано 20 206 случаев заражения коронавирусом, умерли 714 человек, выздоровели 610.