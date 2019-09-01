Гонсало Игуаин: «Вернулся в «Ювентус» с мотивацией остаться»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин после победы над «Наполи» во 2-м туре чемпионата Италии (4:3) отметил, что игра была похожа на американские гонки.

— Вот это да. Это были американские горки, — цитирует Sky Sport Italia Игуаина. — Они очень быстро забили два гола, что нельзя було допускать. Мы потеряли контроль над игрой и отвлеклись, поэтому «Наполи» удалось сравнять счет, но, к счастью, в итоге мы все же победили. Это очень важная победа. Нам есть, что улучшить, но мы сделали все возможное, и в итоге были вознаграждены.

Я вернулся в Турин с мотивацией остаться здесь. Люблю эту футболку, этот клуб и фанатов. С первой секунды, что я здесь, в моей голове была идея, что хочу остаться.