Гонсало Игуаин: «Сарри — тот тренер, который извлекает из меня максимум»
14:31
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин рассказал о работе с главным тренером клуба Маурицио Сарри.
Аргентинский фовард выступал в «Наполи», «Челси» и «Ювентусе», когда их тренировал Сарри.
— Я многому научился у каждого тренера, с которым работал, но нет сомнений в том, что Сарри — тот, кто извлекает из меня максимум, — цитирует Игуаина The Daily Telegraph. - Он никогда не сдается. Сарри так упрям, мне это помогает. У нас хорошие отношения, но, поскольку мы оба упрямы, иногда мы сталкиваемся. Но это хороший конфликт.
Нет ничего плохого в том, чтобы быть упрямым: если вы недостаточно упрямы, у вас нет успеха, и вы пропадаете среди других. Я упрям только ??в футболе.
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