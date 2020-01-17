Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин рассказал о работе с главным тренером клуба Маурицио Сарри.

Аргентинский фовард выступал в «Наполи», «Челси» и «Ювентусе», когда их тренировал Сарри.

— Я многому научился у каждого тренера, с которым работал, но нет сомнений в том, что Сарри — тот, кто извлекает из меня максимум , — цитирует Игуаина The Daily Telegraph. - Он никогда не сдается. Сарри так упрям, мне это помогает. У нас хорошие отношения, но, поскольку мы оба упрямы, иногда мы сталкиваемся. Но это хороший конфликт.