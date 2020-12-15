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Гомес попросил отпустить его бесплатно из «Аталанты»

14:57
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Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес твердо намерен покинуть команду. Причем он попросил отпустить его в ближайшее трансферное окно бесплатно, сообщает Tuttosport.

Ранее в прессе появилась информация о его конфликте с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. 32-летний аргентинец досрочно покинул последнюю тренировку команды.

В составе «Аталанты» Гомес выступает на протяжении шести лет. Его контракт с командой рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.

Форвард в текущем сезоне провел 15 матчей за «Аталанту» во всех турнирах и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

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