Голлини может покинуть «Аталанту» в летнее трансферное окно
13:28
Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.
По информации источника, на 26-летнего итальянца претендуют «Милан» и «Рома».
В сезоне-2020/21 Голлини провел 24 матча за «Аталанту» и пропустил 24 мяча, 9 раз сыграв на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/169172/gollini-set-summer-transfer
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