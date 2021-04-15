Голлини может покинуть «Аталанту» в летнее трансферное окно

Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По информации источника, на 26-летнего итальянца претендуют «Милан» и «Рома».

В сезоне-2020/21 Голлини провел 24 матча за «Аталанту» и пропустил 24 мяча, 9 раз сыграв на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.