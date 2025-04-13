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13 апреля, 11:35

Голкипера «Милана» Меньяна выписали из больницы после травмы головы

Алина Савинова
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Вратарь «Милана» Майк Меньян выписан из больницы после травмы головы в матче чемпионата Италии с «Удинезе» (4:0), сообщает TuttoMercatoWeb.

Игра команд прошла 11 апреля. В начале второго тайма 29-летний голкипер выбежал из-за пределов штрафной площади, чтобы головой сыграть в мяч, но влетел в своего защитника Алекса Хименеса. Французу оказали медицинскую помощь и унесли его с поля на носилках.

Позже в «Милане» заявили, что Меньян не терял сознания, однако его доставили в больницу для проведения профилактических обследований. У игрока не было выявлено осложнений, поэтому его выписали из больницы в субботу утром.

В нынешнем сезоне Меньян провел 45 матчей за «Милан» во всех турнирах, пропустив 52 гола и 11 раз сыграв на ноль.

Майк Меньян
Футбол
ФК Милан
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