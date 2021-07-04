Голкипер сборной Чехии подпишет контракт с «Наполи»

Голкипер сборной Чехии Томаш Вацлик согласовал условия контракта с «Наполи», сообщает AS. 32-летний голкипер находится в статусе свободного агента.

В июне закончился срок действия его контракт с «Севильей». Он принял решение покинуть команду.

При главном тренере Хулене Лопетеги чех потерял место в основе. В прошедшем сезоне Вацлик сыграл только в 6 матчах во всех турнирах и пропустил 9 мячей.

На Евро-2020 Вацлик был первым номером сборной Чехии, которая дошла до 1/4 финала турнира.