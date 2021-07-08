Голкипер Руй Патрисиу стал игроком «Ромы»
20:52
«Рома» приобрела голкипера «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу за 10 миллионов евро плюс бонусы, сообщает журналист Никола Скира в Twitter.
По данным источника, контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.
В сезоне-2020/2021 Патрисиу провел 37 матчей в АПЛ, 10 раз сыграв на ноль и пропустив 51 мяч. Портал Transfermarkt.com оценивает голкипера в 9 миллионов фунтов.
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