Голкипер «Наполи» Мерет получил серьезную травму
Голкипер «Наполи» получил перелом позвоночных отростков
Голкипер «Наполи» Алекс Мерет снова получил серьезную травму, сообщает пресс-служба клуба.
У вратаря диагностирован перелом позвоночных отростков. Сроки восстановления итальянского голкипера пока неизвестны.
Напомним, что в сентябре прошлого года Мерет уже получал подобную травму.
В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 12 матчах во всех турнирах, пропустив 19 мячей.
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|58
|
3
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|28
|17
|6
|5
|49-20
|57
|
4
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|28
|15
|8
|5
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|53
|
5
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|
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|
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|
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|43
|
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|41
|
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|
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|6
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|
13
|Удинезе
|27
|7
|11
|9
|37-43
|32
|
14
|Эмполи
|28
|8
|8
|12
|40-53
|32
|
15
|Сампдория
|28
|7
|5
|16
|36-48
|26
|
16
|Специя
|28
|7
|5
|16
|28-50
|26
|
17
|Кальяри
|28
|5
|10
|13
|28-51
|25
|
18
|Венеция
|27
|5
|7
|15
|25-51
|22
|
19
|Дженоа
|28
|1
|15
|12
|22-47
|18
|
20
|Салернитана
|27
|3
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|20-64
|14
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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Ассистенты
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|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
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Доменико Берарди
Сассуоло
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|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|22
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|22
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
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|1
|5
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