Голкипер «Наполи» Мерет получил серьезную травму

Голкипер «Наполи» Алекс Мерет снова получил серьезную травму, сообщает пресс-служба клуба.

У вратаря диагностирован перелом позвоночных отростков. Сроки восстановления итальянского голкипера пока неизвестны.

Напомним, что в сентябре прошлого года Мерет уже получал подобную травму.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 12 матчах во всех турнирах, пропустив 19 мячей.