Голкипер «Милана» Меньян резко ответил на расистские оскорбления от фанатов «Ювентуса»

Вратарь «Милана» Майк Меньян выступил с резким заявлением после того, как фанаты «Ювентуса» оскорбляли его на почве расизма перед матчем 4-го тура чемпионата Италии. Во время предматчевой разминки фанаты «Ювентуса» называли голкипера его «обезьяной» и «негром».

«Воскресным вечером на «Альянц Стэдиум» некоторые фанаты «Ювентуса» бросались в меня расистскими оскорблениями. Что вы хотите, чтобы я сказал? Вы хотите, чтобы я сказал, что расизм — это плохо, а эти фанаты глупы? Дело не в этом. Я не первый и не последний игрок, который испытал это. Пока мы будем рассматривать случившееся как «отдельные инциденты», история будет повторяться снова, и снова, и снова.

Что мы делаем для борьбы с расизмом на футбольном стадионе? Мы действительно верим в эффективность этого? Я в клубе, который стремится быть лидером в противодействии любому виду дискриминации. Но нам нужно делать больше, и все мы должны объединиться в этой борьбе против социальной проблемы, которая важнее самого футбола.

Знают ли люди, принимающие решения, что они чувствуют, когда слышат оскорбления, в которых нас изображают как животных? Знают ли они, что это делает с нашей семьей, с нашими родственниками, которые просто не могут понять, почему это продолжится в 2021 году? Я не «жертва» расизма. Я Майк, который поднимается, черный и гордый. Пока мы можем повышать свой голос и менять ситуацию, мы будем это делать", — написал Меньян в Twitter.