Голкипер «Милана» из-за травмы пропустит около месяца
13 октября, 18:56
Вратарь «Милана» Майк Меньян выбыл на продолжительный срок. Французский голкипер в ближайшее время перенесет операцию на запястье и не поможет своей команде на протяжении месяца, сообщает La Gazzetto dello Sport.
Консервативное лечение не принесло должного эффекта, ввиду чего первому номеру «росснери» придется перенести операцию.
Меньян подписал контракт с «Миланом» этим летом. До этого он выступал за «Лилль». В девяти матчах за итальянский клуб Мик трижды сумел отстоять на ноль.
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