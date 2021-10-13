«Милан» назвал сроки восстановления Меньяна. Голкипер выбыл на 10 недель

«Милан» на официальном сайте объявил, что основной голкипер команды Майк Меньян выбыл из строя на 10 недель.

26-летний французский вратарь успешно перенес операцию на левом запястье. Прежде чем начать процесс реабилитации, Меньян будет отдыхать шесть недель.

Меньян перебрался в «Милан» этим летом — предыдущей командой вратаря был «Лилль». В девяти поединках за итальянский клуб Мик трижды сумел отстоять на ноль.