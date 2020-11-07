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Голкипер «Интера» Паделли заразился коронавирусом

17:03
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Голкипер миланского «Интера» Даниэле Паделли сдал положительный тест на COVID-19.

— У Даниэле нет никаких симптомов. Он будет выполнять необходимые процедуры в соответствии с медицинскими протоколами, — информирует клубная пресс-служба.

До этого коронавирусом переболел защитник «Интера» Милан Шкриньяр.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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