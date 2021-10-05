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Голкипер «Фиорентины» пропустит шесть недель из-за травмы

20:48
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Голкипер «Фиорентины» Бартломей Драговски из-за травмы выбыл на шесть недель, сообщает Sport.pl.

Футболист получил травму на последних минутах матча чемпионата Италии против «Наполи». Было видно, что голкипер испытывает серьезные болевые ощущения: он даже не смог сдержать слез.

Медицинское обследование показало, что у голкипера сборной Польши травма четырехглавой мышцы бедра.

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Иван Шитик все материалы автора

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