Голкипер «Фиорентины» пропустит шесть недель из-за травмы
20:48
Голкипер «Фиорентины» Бартломей Драговски из-за травмы выбыл на шесть недель, сообщает Sport.pl.
Футболист получил травму на последних минутах матча чемпионата Италии против «Наполи». Было видно, что голкипер испытывает серьезные болевые ощущения: он даже не смог сдержать слез.
Медицинское обследование показало, что у голкипера сборной Польши травма четырехглавой мышцы бедра.
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