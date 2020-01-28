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Голкипер «Дженоа» близок к переходу в «Парму»

08:58
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Голкипер «Дженоа» Йонуц Раду может в ближайшее время стать игроком «Пармы», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Клуб ведет переговоры по 22-летнему румыну и может оформить трансфер в ближайшее время. В составе «джаллоблу» Раду должен стать заменой травмированному Луиджи Сепе.

Голкипер выступает в «Дженоа» с 2018 года на правах аренды из «Интера». В текущем сезоне он провел 19 матчей в составе «россоблу», пропустив 37 голов.

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