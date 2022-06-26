Голкипер Давид Оспина покинет «Наполи» свободным агентом
Голкипер «Наполи» Давид Оспина покинет клуб свободным агентом. Неаполитанцы не станут продлевать с ним соглашение, которое истекает этим летом, сообщает журналист Николо Скира.
33-летний футболист перешел в неаполитанский клуб из «Арсенала» в июле 2019 года.
В «Наполи» решили сделать ставку на другого голкипера — Алекса Мерета.
В прошедшем сезоне Оспина сыграл в 33 матчах во всех турнирах, пропустил 28 голов и 13 раз сыграл на ноль.
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|Интер
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|0-0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|Рома
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|0
|0
|0-0
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7
|Фиорентина
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|0
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|0-0
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8
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9
|Верона
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|0-0
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10
|Торино
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|0
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|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
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|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|14.08
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Милан – Удинезе
|- : -
|14.08
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
|14.08
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
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Лечче – Интер
|- : -
|14.08
|00:00
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|00:00
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|00:00
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
|00:00
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Специя – Эмполи
|- : -
|14.08
|00:00
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Верона – Наполи
|- : -
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