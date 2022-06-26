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Сегодня, 23:06

Голкипер Давид Оспина покинет «Наполи» свободным агентом

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Наполи» Давид Оспина покинет клуб свободным агентом. Неаполитанцы не станут продлевать с ним соглашение, которое истекает этим летом, сообщает журналист Николо Скира.

33-летний футболист перешел в неаполитанский клуб из «Арсенала» в июле 2019 года.

В «Наполи» решили сделать ставку на другого голкипера — Алекса Мерета.

В прошедшем сезоне Оспина сыграл в 33 матчах во всех турнирах, пропустил 28 голов и 13 раз сыграл на ноль.

ФК Наполи
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