Голкипер Давид Оспина покинет «Наполи» свободным агентом

Голкипер «Наполи» Давид Оспина покинет клуб свободным агентом. Неаполитанцы не станут продлевать с ним соглашение, которое истекает этим летом, сообщает журналист Николо Скира.

33-летний футболист перешел в неаполитанский клуб из «Арсенала» в июле 2019 года.

В «Наполи» решили сделать ставку на другого голкипера — Алекса Мерета.

В прошедшем сезоне Оспина сыграл в 33 матчах во всех турнирах, пропустил 28 голов и 13 раз сыграл на ноль.