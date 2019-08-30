Гол Сориано принес «Болонье» победу над СПАЛом
«Болонья» обыграла СПАЛ в матче второго тура чемпионата Италии — 1:0. Единственный гол встречи забил Роберто Сориано.
«Болонья», набрав 4 очка, занимает первое место в турнирной таблице. СПАЛ проиграл вторую игру подряд.
Чемпионат Италии. Серия А
2-й тур
«Болонья» — СПАЛ — 1:0 (0:0)
Гол: Сориано, 90+3.
«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Денсвил, Томиясу, Медель (Паласио, 81), Поли (Джемаили, 71), Сориано, Дестро (Сантандер, 63), Сансоне, Орсолини.
СПАЛ: Бериша, Фелипе, Ционек, Викари, Игор (Томович, 83), Д`Алессандро, Куртич, Миссироли, Валоти (Вальдифиори, 64), Петанья, Ди Франческо (Флоккари, 81).
Предупреждения: Данилу Ларанжейра, 39. Миссироли, 50. Медель, 60. Игор, 61. Сантандер, 90.
Судья: Ди Белло (Италия).
30 августа. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».