Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

«Милан» дома проиграл «Фиорентине» (1:3) в матче 6-го тура чемпионата Италии. В составе гостей отличились полузащитники Эрик Пульгар, Гаэтано Кастровилли и Франк Рибери.

В составе «Милана» единственный гол забил форвард Рафаэл Леан.

«Милан» играл в меньшинстве с 55-й минуты игры. Красную карточку получил защитник Пабло Музаккьо.

«Фиорентина» с 5 очками располагается на 17-м месте в турнирной таблице серии А. Для «фиалок» эта победа стала первой в текущем сезоне. «Милан» — 12-я строчка и 6 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Милан» — «Фиорентина» — 1:3 (0:1)

Голы: Пульгар, 14 — с пенальти (0:1). Кастровилли, 66 (0:2). Рибери, 78 (0:3). Леан, 80 (1:3).

Нереализованный пенальти: Кьеза, 70 (вратарь)

«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Беннасер, Кессье (Крунич, 46), Сусо (Самуэль Кастильехо, 79), Хакан Чалханоглу, Пентек (Дуарте, 58), Леан.

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола, Миленкович, Рибери, Бадель, Кастровилли (Бенасси, 79), Пульгар, Кьеза (Боатенг, 84).

Предупреждения: Беннасер, 12. Миленкович, 35. Пеццела, 49. Калабрия, 86. Лирола, 86. Бенасси, 87.

Удаление: Музаккьо, 55.

Судья: Джакомелли (Италия).

29 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

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