Гол Ребича принес «Милану» победу над «Брешией»

«Брешиа» дома уступила «Милан» в матче 21-го тура чемпионата Италии (0:1). Единственный мяч забил Анте Ребич?.

Для «россонери» это третья победа кряду. Миланская команда идет на 6-м месте в турнирной таблице. «Брешиа» занимает предпоследнюю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

21-й тур

«Брешиа» — «Милан» — 0:1 (0:0)

Гол: Ребич, 71.

«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Чансельор, Чистана, Дессена (Ндой, 70), Ромулу, Бизоли (Скрабб, 88), Тонали, Торрегросса, Ай (А.Доннарумма, 78).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти, Эрнандез, Беннасер, Кессье, Ибрагимович, Хакан Чалханоглу (Крунич, 77), Самуэль Кастильехо, Леан (Ребич, 58).

Предупреждения: Кьер, 2. Сабелли, 21. Эрнандез, 36. Конти, 44. Беннасер, 62. Скрабб, 89.

Судья: Валери.

24 января. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».