Гол Пашалича и дубль Сапаты помогли "Аталанте" обыграть "Парму"

"Аталанта" обыграла "Парму" (3:1) в матче 29-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились бывший футболист "Спартака" Марио Пашалич и Дуван Сапата, который сделал дубль. У хозяев забил Жервинью.

"Аталанта" набрала 48 очков и поднялась на пятое место. У "Пармы" 33 очка и 13-е место. В следующем туре "Аталанта" примет "Болонью", а "Парма" в гостях сыграет с "Фрозиноне".

Чемпионат Италии

Серия А

29-й тур

"Парма" - "Аталанта" - 1:3 (1:1)

Голы: Жервинью, 8 (1:0). Пашалич, 24 (1:1). Сапата, 75 (1:2). Сапата, 90+4 (1:3).

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони (Сьерральта, 46), Гальоло, Бастони, Ригони, Куцка, Скоццарелла, Чераволо (Скьяппакассе, 74), Жервинью (Гаццола, 65), Силигарди.

"Аталанта": Голлини, Мазиелло (Реца, 63), Паломино, Хатебур, Кастань, Манчини (Джимсити, 87), де Рон, Пашалич (Иличич, 54), Фройлер, Гомес, Сапата.

Предупреждения: Кастань, 58. Скоццарелла, 76.

Судья: Киффи (Италия).

31 марта. Парма. Стадион "Ennio Tardini".

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