Гол Мертенса принес «Наполи» победу над «Кальяри»

«Наполи» в матче 24-го тура чемпионата Италии с минимальным счетом обыграл «Кальяри» — 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Дрис Мертенс.

Чемпионат Италии. Серия А

24-й тур

«Кальяри» — «Наполи» — 0:1 (0:0)

Гол: Мертенс, 65.

«Кальяри»: Краньо, Клаван, Пизакане, Пеллегрини, Валюкевич (Маттьелло, 70), Чигарини (Бирса, 83), Ионицэ, Жоау Педру, Перейро (Палоски, 67), Нандес, Симеоне.

«Наполи»: Оспина, Манолас, Максимович, Хюсай (Мариу Руй, 80), Ди Лоренцо, Зелиньски, Эльмас, Демме (Инсинье, 61), Руис, Кальехон (Политано, 67), Мертенс.

Предупреждения: Жоау Педру, 12. Валюкевич, 30. Нандес, 74. Зелиньски, 81.

Судья: Довери (Италия).

16 февраля. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».