Гол Мертенса принес «Наполи» победу над «Кальяри»
21:58
«Наполи» в матче 24-го тура чемпионата Италии с минимальным счетом обыграл «Кальяри» — 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Дрис Мертенс.
Чемпионат Италии. Серия А
24-й тур
«Кальяри» — «Наполи» — 0:1 (0:0)
Гол: Мертенс, 65.
«Кальяри»: Краньо, Клаван, Пизакане, Пеллегрини, Валюкевич (Маттьелло, 70), Чигарини (Бирса, 83), Ионицэ, Жоау Педру, Перейро (Палоски, 67), Нандес, Симеоне.
«Наполи»: Оспина, Манолас, Максимович, Хюсай (Мариу Руй, 80), Ди Лоренцо, Зелиньски, Эльмас, Демме (Инсинье, 61), Руис, Кальехон (Политано, 67), Мертенс.
Предупреждения: Жоау Педру, 12. Валюкевич, 30. Нандес, 74. Зелиньски, 81.
Судья: Довери (Италия).
16 февраля. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».
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