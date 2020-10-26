Гол Кулушевски спас «Ювентус» от поражения в матче с «Вероной»

«Ювентус» в матче 5-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Вероной» со счетом 1:1.

На гол Андреа Фавилли туринцы ответили точным ударом Деяна Кулушевски. В конце матча между игроками команд произошла небольшая потасовка.

После этой встречи «Ювентус» с 9 очками занимает пятое место в чемпионате Италии, «Верона» с 8 очками — на 8-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

5-й тур

«Ювентус» — «Верона» — 1:1 (0:0)

Голы: Фавилли, 60 (0:1). Кулушевски, 77 (1:1).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи (Фработта, 75), Данилу, Мерих Демирал, Рэмси (Вриони, 90), Рабьо, Артур, Куадрадо, Мората, Дибала, Бернардески (Кулушевски, 61).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Чеккерини (Маньяни, 55), Эмпереур, Ловато, Лазович, Дзакканьи, Тамез (Илич, 51), Виейра, Калинич (Фавилли, 55. Барак, 62), Колли.

Предупреждения: Виейра, 39. Лазович, 57. Эмпереур, 69. Кулушевски, 90+2. Фараони, 90+2.

Судья: Паскуа (Италия).

25 октября. Турин. Стадион «Алльянц».