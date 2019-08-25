Гол Кришито помог «Дженоа» сыграть вничью с «Ромой», «Лацио» разгромил «Сампдорию»

«Рома» в матче 1-го тура чемпионата Италии на своем поле сыграла вничью с «Дженоа» — 3:3. Один из голов в составе гостей забил экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито (с пенальти).

В другом матче «Лацио» в гостях разгромил «Сампдорию». Дубль оформил Чиро Иммобиле.

Чемпионат Италии

Серия А

1-й тур

«Рома» — «Дженоа» — 3:3 (2:2)

Голы: Дженгиз Юндер, 6 (1:0). Пинамонти, 16 (1:1). Джеко, 30 (2:1). Кришито, 43 — с пенальти (2:2). Коларов, 49 (3:2). Куаме, 70 (3:3).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио, Флоренци (Дзаппакоста, 78), Жуан Жезус (Манчини, 66), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Джеко, Дженгиз Юндер, Клайверт (Пасторе, 74).

«Дженоа»: Раду, Сапата, Кришито, Баррека (Эль-Ямик, 74), Гильоне, Ромеро, Шене, Радованович, Лерагер, Пинамонти (Пандев, 86), Куаме (А.Санабрия, 90+1).

Предупреждения: Флоренци, 38. Жуан Жезус, 42. Ромеро, 56. Пеллегрини, 74.

Судья: Кальварезе (Италия).

25 августа. Рим. Стадион «Олимпийский стадион».

«Сампдория» — «Лацио» — 0:3 (0:1)

Голы: Иммобиле, 37 (0:1). Корреа, 56 (0:2). Иммобиле, 62 (0:3).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Мурильо, Колли, Экдаль, Линетти (Янкто, 66), Виейра, Квальярелла, Габбьядини (Бонаццоли, 76), Капрари (Лерис, 66).

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби (Вавро, 70), Луис Фелипе, Лулич, Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Катальди, 77), Лаццари (Марушич, 65), Иммобиле, Корреа.

Предупреждения: Лаццари, 21. Экдаль, 25. Ачерби, 43. Мурру, 59.

Судья: Рокки (Италия).

25 августа. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«СПАЛ» — «Аталанта» — 2:3 (2:1)

Голы: Ди Франческо, 6 (1:0). Петанья, 26 (2:0). Гозенс, 34 (2:1). Муриэль, 70 (2:2). Муриэль, 76 (2:3).

«СПАЛ»: Бериша, Фелипе, Ционек, Викари, Игор (Флоккари, 78), Д`Алессандро (Томович, 72), Куртич, Миссироли, Валоти (Мурджа, 65), Петанья, Ди Франческо.

«Аталанта»: Голлини, Мазиелло (Муриэль, 55), Паломино, Хатебур, Джимсити, Гозенс, де Рон, Пашалич, Фройлер (Малиновский, 54), Гомес, Сапата (Толой, 81).

Предупреждения: де Рон, 43. Валоти, 61. Ционек, 90+3.

Судья: Манганьелло (Италия).

25 августа. Феррара. Стадион «Stadio Paolo Mazza».

«Торино» — «Сассуоло» — 2:1 (1:0)

Голы: Дзадза, 14 (1:0). Дзадза, 55 (2:0). Капуто, 69 (2:1).

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди (Эйна, 46), Иццо, Бонифаци (Джиджи, 68), Бремер, Ринкон, Базелли (Мейте, 80), Лукич, Дзадза, Белотти.

«Сассуоло»: Консильи, Толян (Мерт Мюлдюр, 68), Марлон, Рожериу (Пелузо, 46), Феррари, Бурабия, Обианг, Локателли (Распадори, 81), Траоре, Капуто, Бога.

Предупреждения: Марлон, 11. Ансальди, 24. Бремер, 34. Бурабия, 45+3. Сиригу, 77. Обианг, 78. Дзадза, 90+2.

Судья: Мариани (Италия).

25 августа. Турин. Стадион «Олимпийский».

«Верона» — «Болонья» — 1:1 (1:1)

Голы: Сансоне, 15 — с пенальти (0:1). Мигел Велозу, 36 (1:1).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Ррахмани, Давидович, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Амрабат, 49), Хендерсон, Дзакканьи (Боккетти, 16), Тутино (Гюнтер, 87).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Денсвил, Томиясу, Поли, Сориано, Майкл (Джемаили, 77), Паласио (Дестро, 70), Сансоне (Сантандер, 54), Орсолини.

Предупреждения: Хендерсон, 18. Денсвил, 65. Дестро, 80. Дейкс, 88.

Удаление: Давидович, 13.

Судья: Джуа (Италия).

25 августа. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

«Кальяри» — «Брешиа» — 0:1 (0:0)

Гол: Доннарумма, 54 — с пенальти.

«Кальяри»: Рафаэл, Клаван, Ликояннис, Чеппителли, Пинна, Бирса (Кастро, 62), Ионицэ (Рагатцу, 81), Наингголан, Жоау Педру, Нандес, Паволетти (Черри, 45).

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Мартелла, Чансельор, Чистана, Дессена, Шпалек (Гастальделло, 79), Бизоли, Тонали, Доннарумма (Змргал, 71), Ай.

Предупреждения: Ликояннис, 45+3. Ай, 61. Пинна, 71. Дессена, 74.

Судья: Аббаттиста (Италия).

25 августа. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».