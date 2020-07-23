Гол Кришито помог «Дженоа» обыграть «Самдорию»

«Дженоа» на выезде обыграл «Сампдорию» в 35-м туре чемпионата Италии (2:1). Один из голов на счету экс-защитника «Рубина» и «Зенита» Доменико Кришито.

В других встречах «Лечче» взял верх над «Брешией» (3:1), а «Торино» и «Верона» поделили очки (1:1).

Чемпионат Италии

Серия А

35-й тур

«Торино» — «Верона» — 1:1 (0:0)

Голы: Борини, 56 — с пенальти (0:1). Дзадза, 67 (1:1).

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри (Эйна, 14), Ансальди, Нкулу, Лянко (Беренгер, 66), Бремер, Ринкон, Мейте, Дзадза, Верди, Белотти.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Эмпереур, Мигел Велозу, Лазович (Димарко, 79), Верре (Эйсерик, 51), Пессина, Борини (Стемпиньски, 79), Сальседо (Дзакканьи, 64).

Предупреждения: Эмпереур, 39. Лянко, 40. Нкулу, 56. Дзадза, 59. Верди, 59. Эйсерик, 88.

Судья: Валери.

Турин. Стадион Олимпийский.

«Сампдория» — «Дженоа» — 1:2 (1:1)

Голы: Кришито, 22 — с пенальти (0:1). Габбьядини, 32 (1:1). Лерагер, 72 (1:2).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Экдаль (Виейра, 32), Линетти, Янкто, Торсби (Депаоли, 75), Габбьядини (Рамирес, 75), Бонаццоли (Квальярелла, 63).

«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло (Сапата, 83), Бираски, Ромеро (Гольданига, 64), Шене, Лерагер, Ягелло (Баррека, 79), Пандев, Яго Фальке (Анкерсен, 83), Пинамонти (Фавилли, 83).

Предупреждения: Колли, 20. Лерагер, 42. Берешиньски, 45+2. Виейра, 46. Бираски, 68. Янкто, 74.

Судья: Гвида.

Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Лечче» — «Брешиа» — 3:1 (2:0)

Голы: Лападула, 22 (1:0). Лападула, 32 (2:0). Дессена, 63 (2:1). Сапонара, 70 (3:1).

«Лечче»: Габриэл, Донати, Рисполи, Лучони, Пас, Манкосу, Тахцидис, Сапонара, Барак, Фалько (Маер, 58), Лападула (Шахов, 46).

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли (Семприни, 52), Мартелла, Чансельор (Гастальделло, 46), Мангравити (Бьяднасон, 63), Папетти (Матею, 83), Дессена, Змрхал, Тонали, Доннарумма (Ай, 46), Торрегросса.

Предупреждения: Пас, 17. Сабелли, 21. Маер, 78.

Судья: Мареска.

22 июля. Лечче. Стадион «Виа дель Маре».