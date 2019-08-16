Гол Кришито помог «Дженоа» обыграть «Имолезе» в Кубке Италии

В третьем раунде Кубка Италии «Дженоа» разгромил «Имолезе» — 4:1. В составе победителей отличились экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито, Рикардо Сапонара, Паоло Гильоне и Лассе Шене.

Кубок Италии

3-й раунд

«Дженоа» — «Имолезе» — 4:1 (3:0)

Голы: Кришито, 2 — с пенальти (1:0). Сапонара, 23 (2:0). Гильоне, 29 (3:0). Алими, 71 (3:1). Шене, 74 (4:1).

«Дженоа»: Раду, Сапата, Кришито, Бираски, Гильоне, Ромеро, Шене, Сапонара (Радованович, 29), Лерагер, Пинамонти, Куаме.

Судья: Пайретто (Италия).

16 августа. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».