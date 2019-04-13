Гол Кессье принес "Милану" победу над "Лацио"

"Милан" переиграл "Лацио" в матче 32-го тура чемпионата Италии – 1:0. Единственный гол встречи забил Франк Кессье.

"Милан" набрал 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, "Лацио" с 49 очками на восьмой строчке

Чемпионат Италии

Серия А

32-й тур

"Милан" – "Лацио" – 1:0 (0:0)

Гол: Кессье, 79 – с пенальти.

"Милан": Рейна, Музаккьо, Родригес, Романьоли (Сапата, 68), Калабрия (Лаксальт, 67), Бакайоко, Кессье, Борини, Сусо, Хакан Чалханоглу, Пентек (Кутроне, 84).

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш (Пароло, 81), Луис Фелипе, Лукас, Лулич (Дурмиси, 74), Луис Альберто, Ромулу, Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 48).

Предупреждения: Ромулу, 9. Луис Альберто, 85. Сапата, 90+2.

Судья: Рокки (Италия).

13 апреля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

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