Гол Кайседо помог "Лацио" разгромить "Рому"

"Лацио" обыграл "Рому" в матче 26-го тура чемпионата Италии - 3:0. По голу в этой встрече забили нападающий Фелипе Кайседо, полузащитник Данило Катальди и форвард Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти.

В составе "Ромы" в компенсированное время за неспортивное поведение был удален защитник Александр Коларов.

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

"Лацио" - "Рома" - 3:0 (1:0)

Голы: Кайседо, 12 (1:0). Иммобиле, 73 - с пенальти (2:0). Катальди, 89 (3:0).

"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Баштуш, Марушич, Лукас, Лулич, Луис Альберто (Пароло, 70), Милинкович-Савич, Кайседо (Иммобиле, 64), Корреа (Катальди, 78).

"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Флоренци, Жуан Жезус, Де Росси (Пасторе, 66), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Перотти, 61), Джеко, Эль-Шаарави (Шик, 82).

Предупреждения: Жуан Жезус, 5. Лулич, 55. Фасио, 72. Милинкович-Савич, 77. Катальди, 90. Джеко, 90+2. Коларов, 90+3. Раду, 90+3.

Удаление: Коларов, 90+3.

Судья: Маццолени.

2 марта. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".