Гол Игуаина принес "Ювентусу" победу над "Ромой"

"Ювентус" обыграл "Рому" в матче 17-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 14-й минуте забил нападающий Гонсало Игуаин.

"Ювентус" лидирует в турнирной таблице (42 очка) – отрыв от Ромы, идущей на втором месте, составляет уже семь очков.

Чемпионат Италии

Серия А

17-й тур

"Ювентус" – "Рома" – 1:0 (1:0)

Гол: Игуаин, 14 (1:0).

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Барцальи, 68), Ругани, Кьеллини, Сандру, Хедира, Маркизио, Пьянич (Куадрадо, 52), Стураро, Игуаин (Дибала, 82), Манджукич.

"Рома": Щенсны, Манолас (Бруну Перес, 85), Фасио, Рюдигер, Жерсон (Салах, 46), Де Росси (Эль-Шаарави, 72), Стротман, Наингголан, Перотти, Эмерсон, Джеко.

Предупреждения: Де Росси, 12. Джеко, 16. Ругани, 26. Жерсон, 28. Сандру, 78. Наингголан, 89. Рюдигер, 90. Стураро, 90+3.

Судья: Орсато.

17 декабря. Турин. Стадион Juventus Stadium.