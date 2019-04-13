Гол Джеко принес "Роме" победу над "Удинезе"

"Рома" переиграла "Удинезе" в матче 32-го тура чемпионата Италии – 1:0. Единственный гол встречи забил Эдин Джеко.

"Рома", набрав 54 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, "Удинезе", имея в своем активе 32 очка, на 16-м.

Чемпионат Италии

Серия А

32-й тур

"Рома" – "Удинезе" – 1:0 (0:0)

Гол: Джеко, 67.

"Рома": Миранте, Фасио, Маркано, Манолас, Жуан Жезус (Флоренци, 46), Де Росси (Дженгиз Юндер, 69), Кристанте, Дзаньоло, Джеко, Эль-Шаарави, Шик (Пеллегрини, 46).

"Удинезе": Муссо, Де Майо (Теодорчик, 84), Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Мандрагора (Сандру, 69), Фофана, Окака Чука, Д`Алессандро (Пуссетто, 72), де Пауль, Лазанья.

Предупреждения: Жуан Жезус, 37. Д`Алессандро, 59. Муссо, 63. Трост-Эконг, 77. Джеко, 81.

Судья: Ди Белло (Италия).

13 апреля. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

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