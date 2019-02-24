Гол Дибалы принес "Ювентусу" победу над "Болоньей"

"Ювентус" с минимальным счетом переиграл "Болонью" в матче 25-го тура чемпионата Италии. Единственный гол встречи на счету у Пауло Дибалы.

"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, набрав 69 очков. "Болонья" имеет в своем активе 18 очков и занимает 18-ю строчку.

В других матчах дня "Кьево" и "Дженоа" голов не забили (0:0), "Сассуоло" и СПАЛ сыграли вничью (1:1).

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

"Болонья" - "Ювентус" - 0:1 (0:0)

Гол: Дибала, 67.



"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Хеландер, Поли (Донса, 78), Сориано, Пульгар (Фальчинелли, 85), Сантандер, Сансоне, Эдера (Орсолини, 52).



"Ювентус": Перин, Бонуччи, Де Шильо, Сандру (Дибала, 59), Ругани, Жоау Канселу, Матюиди (Пьянич, 78), Бентанкур, Криштиану Роналду, Манджукич, Бернардески (Кьеллини, 87).



Предупреждения: Пульгар, 6. Бентанкур, 16. Сансоне, 74. Жоау Канселу, 90+2.



Судья: Кальварезе (Италия).



24 февраля. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".

Чемпионат Италии

Серия А



25-й тур



"Кьево" - "Дженоа" - 0:0



"Кьево": Соррентино, Скелотто, Барба, Бани, Ярошиньски, Хетемай, Ригони (Джорджевич, 75), Кийен (Диуссе, 59), Меджорини, Стемпиньски, Лерис (Пиазон, 90+3).



"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Бираски, Ромеро, Радованович, Бесса, Лерагер (Лазович, 57), Ролон (Мигел Велозу, 65), Санабрия (Пандев, 75), Куаме.



Предупреждения: Лерагер, 26. Кийен, 36. Хетемай, 84. Куаме, 84.



Судья: Вольпи (Италия).



24 февраля. Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

"Сассуоло" - СПАЛ - 1:1 (1:0)

Голы: Пелузо, 43 (1:0). Петанья, 68 - с пенальти (1:1).

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Рожериу, Аджапонг, Феррари, Мерих Демирал, Джуричич (Данкан, 62), Маньянелли, Бога, Сенси (Ди Франческо, 86), Матри (Одгор, 75).

СПАЛ: Гомис, Фелипе, Ционек, Бонифаци, Куртич, Миссироли, Валоти (Дикманн, 86), Фарес, Мурджа, Флоккари (Антенуччи, 75), Петанья (Палоски, 90+2).

Предупреждения: Валоти, 26. Пелузо, 58. Маньянелли, 67. Данкан, 89. Рожериу, 90+1.

Удаление: Данкан, 90+3.

Судья: Мареска (Италия).

24 февраля. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".

Все о чемпионате Италии - здесь.