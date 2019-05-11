Гол Чалханоглу принес "Милану" победу над "Фиорентиной"

"Милан" переиграл "Фиорентину" в матче 36-го тура чемпионата Италии – 1:0.

Единственный гол встречи забил Хакан Чалханоглу. "Фиорентина" довела серию без побед до 12 матчей.

"Милан", набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице серии А, "Фиорентина", в активе которой 40 очков – на 13-м.

Чемпионат Италии

Серия А

36-й тур

"Фиорентина" – "Милан" – 0:1 (0:1)

Гол: Хакан Чалханоглу, 35.

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Лаурини (Жерсон, 69), Витор Угу, Миленкович, Дабо (Нергор, 84), Бенасси, Фернандес (Влахович, 74), Миральяс, Муриэль, Кьеза.

"Милан": Дж.Доннарумма, Абате, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Бакайоко, Кессье, Борини (Лаксальт, 88), Сусо (Самуэль Кастильехо, 81), Хакан Чалханоглу, Пентек (Кутроне, 74).

Предупреждения: Бираги, 34. Лаурини, 67. Дж.Доннарумма, 78.

Судья: Мариани (Италия).

11 мая. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".

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