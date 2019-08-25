Гол бывшего игрока ЦСКА Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»

«Удинезе» одержал победу над «Миланом» (1:0) в матче первого тура чемпионата Италии. Единственный гол на 72-й минуте встречи забил бывший защитник ЦСКА Родригу Бекао.

Чемпионат Италии. Серия А

1-й тур

«Удинезе» — «Милан» — 1:0 (0:0)

Гол: Бекао, 72.

«Удинезе»: Муссо, Пеццелла (Сема, 81), Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бекао, Яяло, Мандрагора, Фофана (Несторовски, 71), Пуссетто (де Пауль, 71), Лазанья.

«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия, Лукас Пакета (Беннасер, 76), Борини (Кессье, 60), Сусо, Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Леан, 75), Пентек.

Предупреждения: Лукас Пакета, 21. Хакан Чалханоглу, 34. Борини, 44. Яяло, 45+5.

Судья: Паскуа (Италия).

25 августа. Удине. Стадион «Dacia Arena».

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