Гол бывшего игрока ЦСКА Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»
«Удинезе» одержал победу над «Миланом» (1:0) в матче первого тура чемпионата Италии. Единственный гол на 72-й минуте встречи забил бывший защитник ЦСКА Родригу Бекао.
Чемпионат Италии. Серия А
1-й тур
«Удинезе» — «Милан» — 1:0 (0:0)
Гол: Бекао, 72.
«Удинезе»: Муссо, Пеццелла (Сема, 81), Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бекао, Яяло, Мандрагора, Фофана (Несторовски, 71), Пуссетто (де Пауль, 71), Лазанья.
«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия, Лукас Пакета (Беннасер, 76), Борини (Кессье, 60), Сусо, Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Леан, 75), Пентек.
Предупреждения: Лукас Пакета, 21. Хакан Чалханоглу, 34. Борини, 44. Яяло, 45+5.
Судья: Паскуа (Италия).
25 августа. Удине. Стадион «Dacia Arena».
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