Годин верит, что «Интер» может догнать «Ювентус»

Защитник «Интера» Диего Годин после победы над «Торино» отметил, что команде необходимо двигаться от игры к игре. Черно-синие идут на 2-м месте, отставая от «Ювентуса» на 8 очков.

— Важно побеждать любым возможным способом, — цитирует Sky Sport Italia Година. — Игра началась так, как мы не ожидали. Но не будем оглядываться назад. Вместо этого будем учиться на ошибках и принимать здоровую самокритику. У нас есть возможность остаться на втором месте, и мы сделаем все, чтобы защитить эту позицию. Теперь мы должны думать о победе в каждой игре, чтобы также стать ближе к «Ювентусу». Надо двигаться от игры к игре, а там посмотрим, где будет «Интер».