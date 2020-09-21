Годин пройдет медосмотр перед переходом в «Кальяри»

21 сентября защитник «Интера» Диего Годин должен пройти медосмотр. После этого будет объявлено о его переходе в «Кальяри», сообщает Sky Sport Italia.

Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год «чистыми».

34-летний уругваец в прошедшем сезоне провел 36 матчей за «Интер» и забил два мяча при одной голевой передаче. Ранее сообщалось, что клуб готов отпустить его, чтобы разгрузить платежную ведомость. Контракт игрока истекает летом 2022 года.