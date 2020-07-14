Годин не собирается уходить из «Интера»

Защитник «Интера» Диего Годин опроверг слухи о том, что может покинуть клуб летом. Контракт 34-летнего уругвайца рассчитан до 2022 года.

— Я чувствую себя хорошо, на приемлемом уровне, — цитирует Sky Sport Italia Година. — Чувствовал себя хорошо в Вероне, чувствовал себя хорошо в матче с «Торино». Стараюсь помогать команде всякий раз, когда меня об этом просит тренер. Пришел сюда, чтобы помочь «Интеру» на поле и за его пределами. Я всегда приносил выигрышный менталитет, куда бы ни переходил, способность работать каждый день с позитивом. У меня есть трехлетний контракт: я хочу остаться здесь и делать отличные вещи с «Интером».