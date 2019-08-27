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Глушаков, Жиго и Рассказов поздравили в Instagram Боккетти с дебютом за «Верону»

16:35
Защитник "Вероны" Сальваторе Боккетти. Фото instagram.com
Защитник "Вероны" Сальваторе Боккетти. Фото instagram.com
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Новичок «Вероны», бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти опубликовал новую фотографию в своем Instagram после дебюта за итальянскую команду в матче 1-го тура серии А против «Болоньи» (1:1).

«Рад, что провел первый матч за «Верону». Поздравляю команду с хорошей игрой. Мы продолжаем работать в этом направлении», — подписал фото Боккетти.

«Круто, Сальва», — написал в комментариях защитник красно-белых Самюэль Жиго.

На новый пост Боккетти также отреагировал игрок «Спартака» Николай Рассказов и хавбек «Ахмата» Денис Глушаков.

Верона — Болонья

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