Главный врач «Лацио» выступает за возобновление серии А после осмотра игроков

Главный врач «Лацио» Иво Пульчини поделился мнением о возможности возобновления сезона после приостановки из-за пандемии коронавируса.

— Я абсолютно за возобновление сезона, особенно после того, как я осмотрел игроков, — приводит слова Пульчини Sport Mediaset. - Я увидел их восторженными и полными профессионалами. Вполне возможно изолировать составы в течение следующих нескольких недель, хотя, возможно, не для всех клубов.

Пандемия полностью преувеличена. Если команда проходит тестирование, придерживается правил и находитя в чистой среде, о чем мы вообще говорим? Почему мы должны считать совершенно здоровых людей больными?

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 792 278 человек. Зафиксировано 262 376 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 278 167 человек. В Италии 214 457 заболевших, 29 684 умерших и 93 245 выздоровевших.