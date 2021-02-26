Главный тренер «Ювентуса» Пирло заявил, что Дибале не нужна операция

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло на пресс-конференции перед матчем 24-го тура серии А с «Вероной» ответил на вопрос о состоянии нападающего Пауло Дибалы.

«Дибале не грозит операция. Мы оценим самый быстрый способ лечения, и постараемся сделать всё, чтобы он вернулся в строй как можно скорее», — цитирует Пирло Twitter «Ювентуса».

Ранее, 24 февраля, стало известно, что аргентинский нападающий полетел в Барселону на консультацию с хирургом по поводу возможной операции на колене.

27-летний футболист не играет с 10 января. Тогда он ушел с поля по ходу первого тайма матча 17-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (3:1). Дибалу беспокоит коллатеральная связка коленного сустава.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 16 матчей за «Ювентус», забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.