Аллегри о поражении «Сассуоло»: «Я говорил парням, что победа была бы важным шагом, но мы проиграли»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о поражении от «Сассуоло» (0:1) в матче 30-го тура серии А.

«Мы играли не лучшим образом на протяжении часа и отреагировали лишь на пощечину в виде гола.

Это был важный матч с точки зрения турнирного положения, но мы потерпели второе поражение подряд в серии А, и снова выездное.

Я говорил парням, что победа была бы важным шагом, но вместо этого мы потеряли очки. Как я всегда говорю, есть матчи, в которых «Ювентус» должен не играть, а побеждать», — сказал Аллегри после игры.

«Ювентус» с 44 очками идет на седьмом месте в серии А. «Сассуоло» набрал 40 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице.