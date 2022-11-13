Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий матч против «Лацио» в 15-м туре чемпионата Италии.

«Я ожидаю сложный матч против «Лацио» — это сильная команда. Сарри — отличный тренер, который знает, как организовать обороны своей команды. У него много качественных игроков, которые также могут контратаковать. Мы оба выиграли серию А с «Юве», но по характеру мы с Сарри полные противоположности», — сказал Аллегри перед игрой.

«Ювентус» дома примет «Лацио» сегодня, 13 ноября. Начало — в 22.45 мск.