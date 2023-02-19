Аллегри: «Вы когда-нибудь видели, чтобы чемпионы действовали истерично?»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Италии со «Специей» (2:0).

«Мы набрали 47 очков, по таблице — 32, идем на 7-м месте. Надо продолжать идти по этому пути.

Мы не ожидали, что «Специя» будет играть в четыре защитника, это стало сюрпризом. Нам нужно было более спокойно работать с мячом, порой мы действуем истерично. И в этом плане Ди Мария отличается от остальных.

Вы когда-нибудь видели, чтобы чемпионы действовали истерично, взволнованно, владея мячом? Я — нет, хотя многих чемпионов тренировал. Спокойствие приходит с опытом и ростом мастерства», — цитирует Аллегри Football Italia.

В январе прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) лишила «Ювентус» 15 очков в cерии А за финансовые махинации, а также отстранила от футбола ряд функционеров клуба.