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Аллегри: «Вы когда-нибудь видели, чтобы чемпионы действовали истерично?»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Италии со «Специей» (2:0).

«Мы набрали 47 очков, по таблице — 32, идем на 7-м месте. Надо продолжать идти по этому пути.

Мы не ожидали, что «Специя» будет играть в четыре защитника, это стало сюрпризом. Нам нужно было более спокойно работать с мячом, порой мы действуем истерично. И в этом плане Ди Мария отличается от остальных.

Вы когда-нибудь видели, чтобы чемпионы действовали истерично, взволнованно, владея мячом? Я — нет, хотя многих чемпионов тренировал. Спокойствие приходит с опытом и ростом мастерства», — цитирует Аллегри Football Italia.

В январе прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) лишила «Ювентус» 15 очков в cерии А за финансовые махинации, а также отстранила от футбола ряд функционеров клуба.

ФК Специя
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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 Рома 22 12 5 5 29-19 41
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 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
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 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
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 Торино 22 8 6 8 22-23 30
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 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
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 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
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 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
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 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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 3 : 1
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 1 : 2
19.02 17:00
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 1 : 1
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Салернитана – Лацио
 0 : 2
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