Аллегри: «У «Торино» очень нестандартная манера игры. Будет трудный матч»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата Италии против «Торино».
«Торино» — команда Юрича, у них очень нестандартная манера игры. Они много атакуют, много давят. Они играют очень интенсивно. Если мы думаем, что играем на пределе своих возможностей, то совершаем большую ошибку. Наша сила должна заключаться в способности добиваться выполнения мини-целей, которые мы ставим перед собой. Будет трудно", — цитирует пресс-служба клуба Аллегри.
«Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 32 очка в 23 матчах. «Торино» располагается на 9-й строчке с 31 очком.
Матч «Ювентус» — «Торино» пройдет сегодня, 28 февраля. Начало встречи — 22.45 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|24
|21
|2
|1
|58-15
|65
|
2
|Интер
|24
|15
|2
|7
|44-28
|47
|
3
|Милан
|24
|14
|5
|5
|41-30
|47
|
4
|Лацио
|24
|13
|6
|5
|40-19
|45
|
5
|Рома
|23
|13
|5
|5
|30-19
|44
|
6
|Аталанта
|24
|12
|5
|7
|42-28
|41
|
7
|Болонья
|24
|10
|5
|9
|31-33
|35
|
8
|Ювентус
|23
|14
|5
|4
|36-17
|32
|
9
|Торино
|23
|8
|7
|8
|24-25
|31
|
10
|Удинезе
|24
|7
|10
|7
|33-30
|31
|
11
|Монца
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|
12
|Фиорентина
|24
|7
|7
|10
|27-30
|28
|
13
|Эмполи
|24
|6
|10
|8
|22-31
|28
|
14
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27-35
|27
|
15
|Лечче
|24
|6
|9
|9
|24-27
|27
|
16
|Салернитана
|24
|6
|6
|12
|28-44
|24
|
17
|Специя
|24
|4
|8
|12
|21-41
|20
|
18
|Верона
|24
|4
|5
|15
|20-37
|17
|
19
|Сампдория
|24
|2
|5
|17
|11-39
|11
|
20
|Кремонезе
|23
|0
|9
|14
|17-42
|9
|25.02
|20:00
|
Эмполи – Наполи
|0 : 2
|25.02
|22:45
|
Лечче – Сассуоло
|0 : 1
|26.02
|14:30
|
Болонья – Интер
|1 : 0
|26.02
|17:00
|
Салернитана – Монца
|3 : 0
|26.02
|20:00
|
Удинезе – Специя
|2 : 2
|26.02
|22:45
|
Милан – Аталанта
|2 : 0
|27.02
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|0 : 3
|27.02
|22:45
|
Лацио – Сампдория
|1 : 0
|28.02
|20:30
|
Кремонезе – Рома
|- : -
|28.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|22
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|15
|1
|0