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Аллегри: «У «Торино» очень нестандартная манера игры. Будет трудный матч»

Мария Гусева
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата Италии против «Торино».

«Торино» — команда Юрича, у них очень нестандартная манера игры. Они много атакуют, много давят. Они играют очень интенсивно. Если мы думаем, что играем на пределе своих возможностей, то совершаем большую ошибку. Наша сила должна заключаться в способности добиваться выполнения мини-целей, которые мы ставим перед собой. Будет трудно", — цитирует пресс-служба клуба Аллегри.

«Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 32 очка в 23 матчах. «Торино» располагается на 9-й строчке с 31 очком.

Матч «Ювентус» — «Торино» пройдет сегодня, 28 февраля. Начало встречи — 22.45 по московскому времени.

Футбол
ФК Торино
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
3
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
4
 Лацио 24 13 6 5 40-19 45
5
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
8
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
10
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
12
 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
13
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 24 4 8 12 21-41 20
18
 Верона 24 4 5 15 20-37 17
19
 Сампдория 24 2 5 17 11-39 11
20
 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
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Эмполи – Наполи
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Салернитана – Монца
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26.02 20:00
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Лацио

 8
Жерар Деулофеу

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Удинезе

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И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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