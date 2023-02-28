Аллегри: «У «Торино» очень нестандартная манера игры. Будет трудный матч»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата Италии против «Торино».

«Торино» — команда Юрича, у них очень нестандартная манера игры. Они много атакуют, много давят. Они играют очень интенсивно. Если мы думаем, что играем на пределе своих возможностей, то совершаем большую ошибку. Наша сила должна заключаться в способности добиваться выполнения мини-целей, которые мы ставим перед собой. Будет трудно", — цитирует пресс-служба клуба Аллегри.

«Ювентус» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А, набрав 32 очка в 23 матчах. «Торино» располагается на 9-й строчке с 31 очком.

Матч «Ювентус» — «Торино» пройдет сегодня, 28 февраля. Начало встречи — 22.45 по московскому времени.