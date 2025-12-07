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7 декабря 2025, 05:03

Тренер «Вероны» Дзанетти после победы над «Аталантой»: «Мы наконец-то были эффективны в реализации моментов»

Павел Лопатко

Главный тренер «Вероны» Паоло Дзанетти прокомментировал победу над «Аталантой» (3:1) в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии.

«Выступление было выше всяких похвал, и так нужно было играть против «Аталанты», находящейся в отличной форме. Не в первый раз мы так хорошо играем, но сегодня вечером мы наконец-то были эффективны в реализации моментов. Я чувствую, что игроки оправдали сделанный мной выбор.

Это клуб с высокими требованиями, и болельщики заслуживают большего, чем те результаты, которые мы показывали. Фанаты поддерживали нас от начала до конца, и сегодня вечером мы создали другую энергию. Моя цель — помогать этой команде, меня не интересует моя личная ситуация», — цитирует итальянского тренера Sky Sport.

«Верона» одержала первую победу в чемпионате в сезоне-2025/26. Она набрала девять очков в 14 матчах и занимает 19-е место в турнирной таблице.

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ФК Верона
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