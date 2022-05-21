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Сегодня, 06:25

Главный тренер «Торино» подтвердил уход Бремера

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Торино» Бремер покинет клуб в летнее трансферное окно.

Об уходе 25-летнего бразильца сообщил главный тренер туринцев Иван Юрич. Ранее сообщалось, что защитником интересуются «Интер», «Челси», «Лестер», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Бавария».

В текущем сезоне Бремер провел 33 матча в серии А, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

Иван Юрич
ФК Торино
серия А
0
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 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
6
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
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 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
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 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
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 Специя 37 10 6 21 41-68 36
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 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
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 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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Торино – Рома
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