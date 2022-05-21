Главный тренер «Торино» подтвердил уход Бремера

Защитник «Торино» Бремер покинет клуб в летнее трансферное окно.

Об уходе 25-летнего бразильца сообщил главный тренер туринцев Иван Юрич. Ранее сообщалось, что защитником интересуются «Интер», «Челси», «Лестер», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Бавария».

В текущем сезоне Бремер провел 33 матча в серии А, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.