Главный тренер «Торино» считает, что команда доминировала в матче с «Миланом»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич прокомментировал поражение от «Милана» в матче 22-го тура чемпионата Италии (0:1).

«Мы хорошо играли, но для победы в таких играх нужно больше качества. Трудно, когда теряешь ключевых игроков, но у меня было ощущение, что мы долгое время доминировали. Нам просто не хватало немного качества, которого часто не хватает маленьким командам», — сказал Юрич после матча.

«Милан» прервал неудачную серию из трех поражений и поднялся на 3-е место в турнирной таблице серии А. «Торино» идет на 7-й строчке — 30 очков.