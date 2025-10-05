Футбол
Сегодня, 07:08

Главный тренер «Торино» Барони вмешался в перепалку журналистов

Павел Лопатко

Главный тренер «Торино» Марко Барони вступил в перепалку журналистов во время пресс-конференции после матча 6-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (3:3), сообщает ToroNews.

Журналисты начали спорить между собой, Барони в какой-то момент вмешался в конфликтную ситуацию.

«Пожалуйста, давайте вести себя вежливо. Я пришел сюда, чтобы поговорить о матче, а не об этом. Мы можем обсуждать футбол, но не в таком ключе. Все должны проявлять уважение», — сказал итальянский тренер.

В основное время «Торино» и «Лацио» забили по два гола — у римлян дубль оформил Маттео Кансельери, у гостей отличились Джованни Симеоне и Че Адамс. На 90+2-й минуте Сауль Коко вывел туринцев вперед, а на 90+13-й минуте Данило Катальди реализовал пенальти и снова сделал счет равным.

«Торино» занимает 16-е место в таблице серии А. Команда в шести матчах набрала пять очков.

ФК Торино
«Аталанта» сыграла вничью с «Комо»
