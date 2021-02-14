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Главный тренер «Специи» назвал победу над «Миланом» лучшим матчем в карьере

03:25
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Главный тренер «Специи» Винченцо Итальяно подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Италии против «Милана» (2:0).

«Это определенно была лучший матч в моей карьере. Особенно с учетом того, что мы играли против такой фантастической команды, как «Милан», который является лидером серии А. Видеть, как мои парни играют с первой по последнюю минуту с такой интенсивностью и агрессией, очень приятно. Мы должны положить эти три очка в карман и продолжать двигаться дальше, потому что каждое очко драгоценно», — приводит слова Итальяно Football Italia со ссылкой на DAZN.

После этой встречи «Милан» с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Специя» с 24 очками — на 14-й строчке.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/166304/italiano-best-game-my-career

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