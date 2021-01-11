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Главный тренер сборной Дании считает, что в «Интере» прожигают талант Эриксена

19:33
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Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюмланд высказался по поводу ситуации полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена.

Сообщалось, что «нерадзурри» выставили на трансфер 27-летнего датчанина.

«Эриксен слишком мало играл в 2020 году. Его талант в «Интере» прожигают. Я знаю, на что он способен и надеюсь, что он будет больше играть в 2021 году.

Уверен, Кристиан примет правильное решение, которое положительно повлияет на его карьеру и сборную. Нас нехватка игрового времени не беспокоит", — цитирует Хьюмланда Ekstrabladet.

Эриксен выступает в «Интере» с января 2020 года, куда перешел из «Тоттенхэма» за 27 миллионов евро.

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