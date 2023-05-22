Главный тренер «Салернитаны» Соуза получил красную карточку в матче с «Ромой»

В концовке матче 36-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Салернитана» (2:2) произошла массовая потасовка.

В результате стычки главный тренер «Салернитаны» Паулу Соуза получил красную карточку.

«Рома» с 60 очками осталась на седьмом месте в серии А. «Салернитана» с 39 баллами идет на 15-й строчке.