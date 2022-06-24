Моуринью: «Я не прирожденный лидер»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал является ли он лидером и объяснил, что значит быть лидером в его понимании.

«Я бы не сказал, что я прирожденный лидер. На самом деле, в юном возрасте я был молчаливым лидером. Но моя работа мне этого сейчас не позволяет. Я должен все время быть на виду, я должен постоянно общаться через СМИ, и это имеет большое значение.

Лидерство означает, что люди должны следовать ща вами. Для этого они должны верить в вас. Обычно люди следуют за вами, когда чувствуют честность. В случае меня, как лидера, это означает ответственность, чтобы не подвести своих людей», — цитирует Моуринью Sky Sports.

В прошлом сезоне 59-летний португалец выиграл Лигу конференций с «Ромой». Моуринью стал первым тренером, который выиграл финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.